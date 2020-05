Interpol stellt bei Razzien 19.000 gestohlene Kunstwerke sicher

DFL-Präsidium beschließt Neustart der Fußball-Bundesliga am 15. Mai

Frankfurt am Main: Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga hat am Abend beschlossen, dass der Ball in der 1. und 2. Bundesliga schon am 15. Mai wieder rollen soll. Wie die DFL mitteilte, sind die 36 Profi-Vereine davon bereits in Kenntnis gesetzt worden. DFL-Geschäftsführer Seifert hatte zuvor die Entscheidung der Politik begrüßt, ab Mitte Mai einen modifizierten Spielbetrieb wieder zuzulassen. Spiele ohne Stadion-Zuschauer seien zwar für niemanden ideal. Es sei allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu sichern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.05.2020 21:45 Uhr