Internetseiten von britischer Regierung und großen Medien sind nicht erreichbar

London: Die Internetseiten der britischen Regierung sind derzeit nicht erreichbar. Dies gilt auch für die Seite der britischen Botschaft in Berlin. Die genaue Ursache für den Internet-Ausfall steht noch nicht fest, betroffen ist offenbar ein Cloud-Service, also ein virtueller Datenspeicher. Auch internationale Medien sind betroffen, beispielsweise die Zeitung "Financial Times", der "Guardian", der US-Nachrichtensender CNN, die "New York Times" und die französische Zeitung "Le Monde". Nähere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.06.2021 13:15 Uhr