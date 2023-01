Internetnutzer wünschen mehr Schutz durch Polizei im Netz

Nachrichtenarchiv - 02.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Neun von zehn Internet-Nutzern in Deutschland wünschen sich mehr Schutz durch die Polizei gegen Online-Kriminalität. Sie haben sich in einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom für mehr Präsenz der Polizei im digitalen Raum und spezielle Eingreiftruppen ausgesprochen. Drei Viertel aller Internet-Nutzer wurden nach eigenen Angaben bereits Opfer von Betrug, Beleidigung oder Schad-Software. Etwa jeder Achte berichtete, dass Bankkonto-Daten oder Online-Banking missbraucht worden seien. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder wirbt dafür, in solchen Fällen immer Anzeige zu erstatten. Das sei häufig auch online möglich.

02.01.2023 13:00 Uhr