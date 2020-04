Internetbetrug bei Corona-Soforthilfe in NRW geht weiter

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf Kriminelle setzen ihre Betrugsversuche bei der Corona-Soforthilfe in Nordrhein-Westfalen fort. Wie die Landesregierung in Düsseldorf bestätigt, wurde die komplette Internetseite des Wirtschaftsministeriums gefälscht - inklusive eines Antragsformulars für Corona-Hilfe. Auf der echten Seite ist es derzeit nicht möglich, das Formular auszufüllen. Es war wegen eines früheren Betrugsversuchs in der vergangenen Woche von der Seite genommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Betrüger über die gefälschte Internetseite Geld der Corona-Soforthilfe auf ihre Konten umleiten wollen. Die Kriminellen spekulierten möglicherweise darauf, dass der Betrug über die Osterfeiertage nicht auffällt. Wie NDR, WDR und SZ berichten, liegt die gefälschte Internetseite auf einem Server in den USA. Ermittler in Nordrhein-Westfalen versuchen seit dem Mittag, die falsche Seite offline nehmen zu lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 17:30 Uhr