Internet wird immer häufiger und länger genutzt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht länger klar, später Nebel

Das Wetter in Bayern: Am Abend klar oder leicht bewölkt. In der Nacht teils länger klar, teils wolkig; später gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen plus 4 bis minus 1 Grad. In den nächsten Tagen ruhiges Hochdruckwetter. In manchen Niederungen zäher Nebel oder Hochnebel. Ansonsten oft recht freundlich. Viel Sonnenschein im höheren Bergland und in den Alpen. Tageshöchstwerte zwischen 8 und 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2022 17:00 Uhr