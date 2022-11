Internet wird immer häufiger und länger genutzt

Mario Götze steht überraschend im Kader für die Fußball-WM in Katar

Frankfurt am Main: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fährt mit den Neulingen Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko sowie Rückkehrer Mario Götze zur Weltmeisterschaft in Katar. Götze war der Torschütze beim 1:0-WM-Sieg in Rio 2014 gegen Argentinien. Er feiert nun nach fünf Jahren sein Comeback in der Nationalmannschaft. Das 26-köpfige Aufgebot der DFB-Auswahl gab Bundestrainer Flick am Mittag in Frankfurt bekannt. Größte Überraschung ist England-Legionär Armel Bella Kotchap, der den Vorzug vor Routinier Mats Hummels erhielt. Personell dominiert wird der Kader von sieben Profis des FC Bayern München um Kapitän Manuel Neuer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2022 13:00 Uhr