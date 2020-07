Internet-Aktivist siegt vor EuGH mit Beschwerde gegen Privacy-Shield

Nach Unwetter auf Sizilien werden zwei Menschen vermisst

Palermo: Nach einem schweren Sommergewitter in der sizilianischen Hauptstadt sucht die Feuerwehr noch nach zwei Vermissten. Stundenlanger Regen hatte die Straßen Palermos gestern in reißende Flüsse verwandelt. Ein Zeuge will ein Auto mit zwei Insassen in den Fluten gesehen haben. Das Fahrzeug könnte noch in einer vollgelaufenen Unterführung stecken, die nach Einschätzung der Helfer erst in drei bis vier Tagen leergepumpt werden kann. In der Nacht suchten Taucher in der Unterführung - bislang ohne Erfolg.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.07.2020 11:45 Uhr