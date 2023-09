Internationales Rotes Kreuz schickt 5000 Leichensäcke nach Libyen

Bengasi: Das Internationale Rote Kreuz schickt tausende Leichensäcke in die Überschwemmungsgebiete Libyens. Wie die Hilfsorganisation auf der Plattform X mitteilte, ist ein Flugzeug von Genf Richtung Bengasi mit 5000 Leichensäcken an Bord gestartet. Die Rettungsteams stehen vor gewaltigen logistischen Herausforderungen. Die Fluten haben Zufahrtsstraßen zur besonders schwer betroffenen Hafenstadt Derna weggeschwemmt, wichtige Brücken sind unter Schlammmassen begraben. Ein Risiko könnten Experten zufolge auch Blindgänger und verlassene Munitionslager sein. Im nordafrikanische Libyen herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Der Bürgermeister der von den Überschwemmungen besonders betroffenen Stadt Derna erklärte, er erwarte eine sehr hohe Zahl an Opfern. Ausgehend von den zerstörten Bezirken der Stadt könnten es bis zu 20.000 Tote sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 12:45 Uhr