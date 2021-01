Internationales Entsetzen nach Erstümung des Kapitols

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Politiker weltweit haben mit Entsetzen und scharfer Kritik auf die Erstürmung des Kapitols in Washington reagiert. Bundesaußenminister Maas forderte, Trump und seine Unterstützer sollten aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten. Der britische Premierminister Johnson sprach von schändlichen Szenen im US-Kongress. Frankreichs Präsident Macron erklärte, was in Washington passiert ist, sei nicht amerikanisch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 04:00 Uhr