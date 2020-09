Internationaler Strafgerichtshof verurteilt US-Sanktionen gegen Chefanklägerin

Nachrichtenarchiv - 03.09.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Der Internationale Strafgerichtshof hat die US-Sanktionen gegen seine Chefanklägerin scharf kritisiert. In einer Erklärung des Den Haager Tribunals ist die Rede von beispiellosen und ernsthaften Angriffen auf den Gerichtshof, das System der internationalen Strafgerichtsbarkeit und die Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen. Auf Antrag von Chef-Staatsanwältin Bensouda hatte der Internationale Strafgerichtshof im März Ermittlungen zu möglichen US-Kriegsverbrechen in Afghanistan zugelassen. Die USA gehören dem Tribunal nicht an und halten die Ermittlungen gegen US-Bürger für illegitim. Gestern hatte Außenminister Pompeo dann angekündigt, dass die Konten von Bensouda und einem ihrer Mitarbeiter eingefroren werden. Er drohte zudem mit weitern Sanktionen gegen diejenigen, die die Chefanklägerin bei ihrer Arbeit unterstützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2020 08:00 Uhr