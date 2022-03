Internationaler Strafgerichtshof nimmt Ermittungen auf

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Der Internationale Strafgerichtshof ICC ermittelt seit heute wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wie Chefermittler Khan mitteilte, hat die Behörde mit dem Sammeln von Beweismitteln begonnen, die sich auf den Zeitraum seit 2014 erstrecken. Die Arbeit an dem Ukraine-Verfahren werde von 39 Staaten unterstützt. Khan hatte bereits Anfang der Woche erklärt, es gebe "plausible Gründe" anzunehmen, dass in der Ukraine seit Beginn des Konflikts im Osten des Landes sowohl Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen würden. Die Ukraine ist zwar kein Vertragsstaat des Weltstrafgerichts, hat aber 2013 die Zuständigkeit des ICC bei Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf seinem Territorium akzeptiert. Russland erkennt das Gericht nicht an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.03.2022 09:45 Uhr