Internationaler Strafgerichtshof ermittelt zu Kriegsverbrechen

45.000 Menschen demonstrieren in München gegen den Krieg

München: Rund 45.000 Menschen haben am Abend auf dem Münchner Königsplatz für Frieden in der Ukraine demonstriert. Aufgerufen hatten mehrere Parteien, Verbände, Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften. Oberbürgermeister Reiter sagte in seiner Ansprache, er sei fassungslos über den menschenverachtenden Krieg gegen friedliche Bürger. München stehe für Menschen, die aus der Ukraine flüchten, bereit. Ministerpräsident Söder sagte, man werde unter keinen Umständen einen nicht provozierten Angriffskrieg in Europa akzeptieren. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, warnte, wer diesem Krieg tatenlos zuschaue, habe aus der Geschichte nichts gelernt. Für heute haben unter anderem die Aktivisten von "Fridays for Future" zu weiteren Kundgebungen aufgerufen, beispielsweise in München, Ingolstadt und Passau.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 06:00 Uhr