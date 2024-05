Internationaler Strafgerichtshof beantragt Haftbefehl gegen Netanjahu

Den Haag: Der Chefankläger am Internationalen Stafgerichtshof hat Haftbefehle für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dessen Verteidigungsminister Joav Galant und mehrere Führer der militant-islamistischen Hamas beantragt. Chefankläger Khan erklärte, er glaube, dass Netanjahu, Galant und drei Hamas-Führer für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen und in Israel verantwortlich sind. Der Krieg im Gazastreifen war am 7. Oktober durch den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ausgelöst worden. Die Folge eines internationalen Haftbefehls ist, dass Netanjahu in viele Staaten nicht mehr reisen kann, ohne eine Festnahme zu riskieren – das gilt auch für Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 14:00 Uhr