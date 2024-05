Internationaler Karlspreis wird an Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz verliehen

Aachen: Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, erhält den internationalen Karlspreis in diesem Jahr. Die offizielle Verleihung findet in diesen Minuten im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt. Goldschmidt wird zusammen mit den jüdischen Gemeinschaften in Europa ausgezeichnet. Zur Begründung hieß es, man wolle den früheren Oberrabbiner von Moskau für seinen interreligiösen Dialog ehren. Der Preis sei zudem eine Würdigung des Wirkens von Goldschmidt für den Frieden, die Selbstbestimmung der Völker und der europäischen Werte. Der Karlspreis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen auf dem Kontinent. Sie wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich um die Einigung Europas verdienst gemacht haben. Bisherige Preisträger sind unter anderem Francois Mitterand, Helmut Kohl und Papst Franziskus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 11:15 Uhr