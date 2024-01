Internationaler Gerichtshof verhandelt Klage gegen Israel

Den Haag: Vor dem Internationalen Gerichtshof beginnt heute ein Verfahren gegen Israel. Dabei geht es um den Vorwurf des Völkermords im Krieg gegen die militant-islamistische Hamas. Südafrika hatte beim höchsten UN-Gericht beantragt, dass Israel die Angriffe im Gazastreifen einstellen soll. Israels Ministerpräsident Netanjahu wies die Klage zurück. Israel kämpfe gegen Hamas-Terroristen, nicht gegen die palästinensische Bevölkerung, sagte er am Abend. Während die israelische Armee alles in ihrer Macht Stehende tue, um Schaden an Zivilisten zu minimieren, tue die Hamas alles, um ihn zu maximieren. In Israel ist am Abend das Kriegskabinett zusammengekommen. Bei dem Treffen soll es nach übereinstimmenden Medienberichten um die verbliebenen israelischen Geiseln im Gaza-Streifen gehen. Das Emirat Katar soll einen neuen Vorschlag für einen Deal vorgelegt haben: Demnach sollen alle Geiseln freikommen, wenn sich die israelische Armee vollständig aus dem Gazastreifen zurückzieht. Die Führung der militant-islamistischen Hamas soll den Gazastreifen ebenfalls verlassen und ins Exil gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2024 05:00 Uhr