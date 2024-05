Internationaler Gerichtshof fordert Israel zum Stopp der Rafah-Offensive auf

Den Haag: Im Streit über die israelische Offensive in Rafah hat der Internationale Gerichtshof im Sinne Südafrikas entschieden. Das Gericht fordert Israel auf, die Offensive in der Stadt im Süden des Gazastreifens sofort zu beenden. Die humanitäre Lage in Gaza sei inzwischen katastrophal, erklärte das Gericht. Israel hat sich noch nicht zu der Entscheidung geäußert. Die Urteile des Höchsten Gerichts der Vereinten Nationen sind zwar rechtlich bindend, allerdings schwer durchzusetzen. Die Entscheidung könnte aber den politischen Druck auf Israel weiter erhöhen. Der Antrag vor dem Internationalen Gerichtshof ist Teil einer umfassenden Klage Südafrikas, in der die Regierung in Tel Aviv des Völkermords beschuldigt wird.

