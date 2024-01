Internationaler Gerichtshof befasst sich mit Völkermord-Vorwurf gegen Israel

Tel Aviv: Der internationale Druck auf Israel im Gazakrieg wächst. Südafrika hatte die israelische Regierung wegen ihres militärischen Vorgehens im Gazastreifen vor dem Internationen Gerichtshof in Den Haag verklagt. In der Anklage heißt es, Israel verfolge mit seinem Vorgehen das Ziel, Palästinenser im Gazastreifen als Teil der größeren nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe der Palästinenser zu vernichten. Israel weist den Völkermord-Vorwurf zurück. Premier Netanjahu sagte am Abend, man kämpfe gegen Hamas-Terroristen, nicht gegen die palästinensische Bevölkerung. Dies passiere in voller Übereinstimmung mit dem internationalen Recht. Das Kriegskabinett hatte sich am Abend mit der Freilassung der restlichen Geiseln beschäftigt. Nach unbestätigten israelischen Medienberichten soll Katar einen neuen Vorschlag für ein Abkommen vorgelegt haben, das im Gegenzug den Abzug aller israelischen Soldaten vorsieht.

