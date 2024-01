Internationaler Gerichtshof akzeptiert Völkermord-Klage gegen Israel wegen des Kriegs im Gazastreifen

Den Haag: Der Internationale Gerichtshof hat die Völkermord-Klage gegen Israel wegen des Kriegs im Gazastreifen akzeptiert. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt. Erwartet wird eine Entscheidung über einen Eilantrag zu Schutzmaßnahmen für die Palästinenser. Ein abschließendes Urteil darüber, ob Israel im Gazastreifen tatsächlich einen "Völkermord" an den Palästinensern begeht, wird das Gericht erst in den kommenden Monaten oder Jahren treffen. Israels Regierungschef Netanjahu hat allerdings bereits vor dem Urteil angekündigt, dass er sich nicht von den Richtern in Den Haag aufhalten lassen wird. Südafrika hatte von dem UN-Gericht gefordert, dass Israel wegen Verstoßes gegen die Völkermordkonvention seinen Militäreinsatz im Gazastreifen sofort beenden muss. Israel hatte dagegen argumentiert, dass die Armee gezielt gegen Kämpfer der Hamas vorgehe und nicht gegen die palästinensische Zivilbevölkerung.

