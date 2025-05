Internationaler Druck auf Netanjahu wächst

Der internationale Druck auf die israelische Regierung wächst. Die Außenminister von rund 20 Ländern, darunter auch Deutschland, haben mehr Hilfslieferungen für den Gazastreifen gefordert. In einem gemeinsamen Appell verlangten sie von Ministerpräsident Netanjahu, die Vereinten Nationen und die humanitären Organisationen nicht zu behindern. Gestern waren nach einer wochenlangen Blockade fünf Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelassen worden. Unter den Unterzeichnern des Appells sind auch Frankreich, Großbritannien und Kanada. Sie hatten zuvor die israelische Militäroffensive als völlig unverhältnismäßig bezeichnet. Sollten die Angriffe nicht gestoppt werden, drohten sie Maßnahmen an, sagten aber nicht welche. Netanjahu wies die Drohung scharf zurück. Indem das Trio Israel auffordere einen Krieg ums Überleben zu beenden, böten sie der Hamas eine Belohnung für ihren Angriff am 7.Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2025 04:00 Uhr