Internationalen Ermittlern gelingt Schlag gegen Cyber-Kriminalität

Wiesbaden: Einem internationalen Ermittler-Team ist ein Schlag gegen des weltweit wohl größte Cybercrime-Netzwerk gelungen. Bei dem Einsatz in rund 200 Ländern sind mehr als 100 Server beschlagnahmt und 1300 Domains außer Betrieb gesetzt worden, teilte das Bundeskriminalamt mit. Mehrere der derzeit einflussreichsten Schadsoftware-Familien seien vom Netz genommen worden. Es handelt sich dabei um spezielle Software, mit der in krimineller Absicht Zugriff auf fremde Computer erlangt werden kann, etwa um Bankdaten abzugreifen oder Milliardenbeträge von Banken zu stehlen. Bei den von deutschen Behörden koordinierten Maßnahmen sind den Angaben zufolge zehn internationale Haftbefehle erlassen und vier Menschen vorläufig festgenommen worden. An der Aktion waren demnach auch die Niederlande, Frankreich, Dänemark, Großbritannien, Österreich sowie die USA beteiligt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2024 07:45 Uhr