Internationale Studie bescheinigt Deutschland mangelnde politische Initiative

Berlin: Deutschland hat nach einer internationalen Studie die derzeitige politische und wirtschaftliche Krise selbst zu verantworten. In ihrer Untersuchung kommen die Experten diverser Institute zu dem Schluss, dass zu der jetzigen verfahrenen Lage maßgeblich die Selbstzufriedenheit der Merkel-Ära beigetragen habe. Deutschland habe sich zu lange auf früheren Erfolgen ausgeruht. Anstatt sich in wirtschaftlich stabilen Zeiten auf mögliche Krisen vorzubereiten, habe man sich entschieden, abzuwarten. In ihrer Studie nennen die Autoren vier Hauptursachen für die derzeitige desolate Lage, fehlende Investitionen, ungelöste Probleme bei der Migration, eine alternde Gesellschaft sowie zu große Abhängigkeiten von anderen Staaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 09:00 Uhr