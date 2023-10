Internationale Solidarität nach Großangriff auf Israel

Brüssel: Als Reaktion auf den Angriff der Hamas auf Israel hat die EU alle Zahlungen an die Palästinenser gestoppt. Erweiterungskommissar Varhelyi erklärte, das Ausmaß des Terrors gegen Israel und seine Bevölkerung sei ein Wendepunkt. Alle Projekte seien auf dem Prüfstand. Deutschland und Frankreich versicherten Israel ihre volle Solidarität. Kanzler Scholz sagte zum Auftakt der ersten deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg, der Überfall der Hamas sei barbarisch und die Gewalt werde nicht triumphieren. Frankreichs Präsident Macron bezeichnete den Kampf gegen den Terrorismus als eine gemeinsame Aufgabe, die mit Israel und allen Alliierten fortgesetzt werde. Als Zeichen der Solidarität hat Münchens Oberbürgermeister Reiter auf dem Marienplatz Israel-Flaggen hissen lassen. Zudem soll das Rathaus in den israelischen Nationalfarben angestrahlt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 20:00 Uhr