Internationale Schifffahrtsorganisation stellt Klimaregeln vor

Meldungsarchiv - 07.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Die Weltschifffahrtsorganisation IMO will heute einen Regelkatalog zum Klimaschutz vorstellen. Für die Schifffahrt gibt es bislang keine verbindlichen globalen Vorgaben, wie und wann spätestens Schiffe ohne jegliche Emission von Treibhausgasen über die Weltmeere fahren sollen. Erklärtes Ziel ist aber, die Emissionen in den kommenden drei Jahrtzehnten etwa zu halbieren. Rund 90 Prozent des weltweiten Warenhandels werden per Schiff abgewickelt. Die Containerschiffe fahren überwiegend mit Schweröl oder Marinediesel, bei dessen Verbrennung CO2 entsteht. Rund drei Prozent des globalen Ausstoßes gehen auf das Konto der internationalen Schifffahrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2023 08:00 Uhr