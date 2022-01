Internationale Politiker zeigen sich besorgt über Lage in Kasachstan

Österreich verschärft Corona-Regeln und lockert Quarantäne-Vorgaben

Wien: In Österreich sind angesichts deutlich steigender Corona-Infektionszahlen neue Beschränkungen im öffentlichen Leben geplant. Wie Bundeskanzler Nehammer mitteilte, müssen ab nächstem Dienstag unter bestimmten Voraussetzungen künftig auch im Freien FFP2-Masken getragen werden. Dies gelte dann, wenn der Zwei-Meter-Abstand nicht eingehalten werden könne, wie in Fußgängerzonen und Warteschlangen. Nehammer kündigte zudem verstärkte Kontrollen der 2-G-Regel im Einzelhandel an. Wenn sich Betriebe nicht an die Vorgaben halten, so der Kanzler, werde der Staat die Möglichkeit haben, diese zu sperren. In Österreich sind ferner kürzere Quarantänezeiten für Personen geplant, die Kontakt zu Corona-Infizierten hatten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2022 20:00 Uhr