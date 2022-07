Internationale Politik reagiert entsetzt auf Abes Tod

In Bayern haben die Impfungen gegen Affenpocken begonnen

München: In Bayern sind die ersten Menschen gegen Affenpocken geimpft worden. Wie Gesundheitsminister Holetschek heute mitteilte, wurden im Münchner Universitätsklinikum Rechts der Isar gestern Abend die ersten Dosen verabreicht. Weitere Impftermine, etwa in den Städten Augsburg, Erlangen, Regensburg, Nürnberg und Würzburg, würden ab der nächsten Woche stattfinden, hieß es. In der ersten Tranche stünden rund 4.400 Impfdosen zur Verfügung, so Holetschek weiter. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Immunisierung gegen die Affenpocken für bestimmte Risikogruppen sowie Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Das Virus ruft meist milde Symptome hervor, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Es überträgt sich nach bisherigem Kenntnisstand hauptsächlich durch engen Körperkontakt. In Deutschland registrierte das RKI bislang 1490 Fälle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2022 14:00 Uhr