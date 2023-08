Internationale Medien fordern Regulierung von Künstlicher Intelligenz

Paris: Führende internationale Medienunternehmen haben an die Politik appelliert, den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Nachrichtenbereich gesetzlich zu regulieren, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien zu erhalten. KI-Tools drohten Geschäftsmodelle zu zerstören, das Internet mit Fehlinformationen zu überschwemmen und gegen das Urheberrecht zu verstoßen, hieß es in einem offenen Brief. Unter den Unterzeichnern sind die Nachrichtenagenturen AFP und Associated Press sowie die Fotoagentur Getty Images. Es heißt darin auch, Unternehmen, die KI anwendeten, sollten urheberrechtlich geschützte Texte und Bilder erst nach Genehmigung zur Erstellung von Inhalten einsetzen dürfen. Zudem müssten alle KI-basierten Inhalte deutlich gekennzeichnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 20:00 Uhr