Internationale Kritik an Vorgängen in Washington

Söder kündigt verschärfte Maßnahmen an

München: Bayern folgt den Vorschlägen aus der Bund-Länder-Konferenz und verschärft die Corona-Maßnahmen. Ministerpräsident Söder kündigte am Mittag an, dass der Lockdown bis zum 31. Januar verlängert wird. Außerdem treten strengere Kontaktauflagen in Kraft. Demnach dürfen die Mitglieder eines Haushaltes nur noch eine weitere Person treffen. In Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz sollen sich die Einwohner nur noch in einem 15-Kilometer-Radius bewegen dürfen, ausgenommen sind Fahrten zur Arbeit, zur Familie oder zu Einkäufen. Geschäfte und Kitas bleiben geschlossen, die Schulen müssen auf Distanzunterricht umstellen. Am Rande der Pressekonferenz gab Söder außerdem bekannt, dass Gesundheitsministerin Huml als Europaministerin in die Staatskanzlei wechselt. Neuer Gesundheitsminister wird der bisherige Staatssekretär Holetschek. Huml war im Sommer wegen einer Panne bei den Coronatests an Autobahnen in die Kritik geraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 20:45 Uhr