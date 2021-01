Internationale Kritik an Vorgängen in Washington

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Vorgänge rund um das Kapitol in Washington sorgen international für Kritik und Bestürzung. Nato-Generalsekretär Stoltenberg forderte, das Ergebnis der demokratischen Wahl müsse anerkannt werden. Die Szenen in Washington seien schockierend. Bundesaußenminister Maas schrieb auf Twitter von unfassbaren Bildern, über die sich die Feinde der Demokratie freuen würden. Der designierte Präsident Biden sprach von einem beispiellosen Angriff auf die Demokratie und rief Trump auf, sich in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung zu wenden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 22:45 Uhr