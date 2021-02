Internationale Kritik an Nawalny-Urteil wächst

Nachrichtenarchiv - 03.02.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach dem umstrittenen Urteil gegen den Kremlkritiker Nawalny ist die internationale Kritik an Russland gewachsen. Bundeskanzlerin Merkel und andere Spitzenpolitiker forderten die sofortige Freilassung des Oppositionellen, der gestern Abend zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Merkel ließ über ihren Pressesprecher mitteilen, das Urteil sei fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. Der EU-Außenbeauftragte Borrell bezeichnete die Haftstrafe als einen Verstoß Russlands gegen seine internationalen Verpflichtungen. Unterdessen sind bei Protesten gegen das Urteil Hunderte Menschen festgenommen worden. Allein in der russischen Hauptstadt wurden nach Informationen der Opposition mehr als 800 Demonstranten festgesetzt. Ein Gericht in Moskau hatte gestern entschieden, dass der Systemkritiker eine bereits verhängte dreieinhalbjährige Bewährungsstrafe jetzt in einer Strafkolonie ableisten muss. Wegen eines früheren Hausarrestes bleiben davon voraussichtlich zwei Jahre und acht Monate übrig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2021 07:00 Uhr