Internationale Hilfe für Erdbebengebiet in Südostasien läuft an

Hilfsorganisationen bieten Südostasien Unterstützung an: Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar und Thailand mit vielen Toten und Verletzten bereiten sich die Vereinten Nationen auf einen Einsatz vor. Außerdem hat UN-Nothilfekoordinator Griffiths angekündigt, fünf Millionen Dollar für Wiederaufbaumaßnahmen bereitzustellen. Auch "Ärzte ohne Grenzen" wollen helfen - sobald das Gebiet zugänglich sei, heißt es. Der Malteser Hilfsdienst kündigte 250.000 Euro Nothilfe an - die Caritas weitere 100.000 Euro. Und die EU unterstützt nach eigenen Angaben bereits mit Satellitenbildern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2025 21:00 Uhr