Internationale Handwerksmesse wird auf Juli verschoben

WHO erwartet rasante Ausbreitung von Omikron in Europa

Kopenhagen: Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus in Europa. Eine entsprechende Hochrechnung stellte WHO-Regionaldirektor Kluge in Kopenhagen vor. Demnach könnte sich in zwei Monaten über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben. Allein in der ersten Januar-Woche haben sich in Europa und Zentralasien nach WHO-Angaben mehr als sieben Millionen Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt.//stop// Kluge sagte, die zugelassenen Impfstoffe böten einen guten Schutz vor Tod und ernsthaften Erkrankungen - auch bei Omikron.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 17:00 Uhr