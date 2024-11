Internationale Gemeinschaft verurteilt Übergriffe in Amsterdam

Amsterdam: Die Attacken von propalästinensischen Randalierern auf israelische Fußballfans haben international Entsetzen und Empörung ausgelöst. Bei den gewaltsamen Angriffen nach dem Spiel Amsterdam gegen Tel Aviv am Donnerstagabend waren 20 bis 30 Menschen verletzt worden. Es gab 62 Festnahmen. UN-Generalsekretär Guterres sei "schockiert, er verurteile jede Form von Antisemitismus, sagte eine Sprecherin. US-Präsident Biden nannte die Attacken "verabscheuungswürdig", sie erinnerten an dunkle Momente der Geschichte als Juden verfolgt wurden. Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Halsema, zeigte sich beschämt, es wecke Erinnerungen an Pogrome. Der heutige 9. November ist der Jahrestag der Reichspogromnacht. In München wird im Alten Rathaus daran erinnert, wo 1938 fast die ganze NS-Elite versammelt war. Die dort gehaltene Rede von Propagandaminister Goebbels war das Signal für eine Hetzjagd auf Juden in ganz Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 12:00 Uhr