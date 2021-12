Internationale Gemeinschaft kann sich nicht auf Ächtung von Killerrobotern einigen

RWE warnt vor Kraftwerksausfällen wegen Gasknappheit

Essen: Der Energieversorger RWE hat vor Kraftwerksausfällen wegen Gasmangels gewarnt. Laut "Welt am Sonntag" hat RWE eine entsprechende Meldung an die Strombörse gemacht. In der Zeit bis zum 1. April könne es bei mehreren Kraftwerken in Nordrhein-Westfalen zu Betriebsunterbrechungen kommen, so RWE. Mit der Meldung signalisiere man den Marktteilnehmern frühzeitig und transparent ein in diesem Winter möglicherweise eintretendes Szenario. Gas ist derzeit in Europa knapp.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 07:00 Uhr