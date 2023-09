Internationale Bestürzung nach Erdbeben in Marokko

Berlin: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko zeigt sich UN-Generalsekretär Guterres bestürzt. Er hat über einen Sprecher mitteilen lassen, er spreche der Regierung und dem Volk seine Solidarität und den Familien der Opfer sein Beileid aus. Ähnlich äußerten sich Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock. Das Technische Hilfswerk bereitet sich auf einen möglichen Einsatz in Marokko vor. Bei dem Erdbeben sind nach offiziellen Angaben mindestens 630 Menschen ums Leben gekommen. Es ist aber zu befürchten, dass noch deutlich mehr Opfer zu beklagen sind. Einsatzkräfte durchsuchen Trümmer eingestürzter Häuser. Und noch haben Helfer einige abgelegene Regionen nicht erreichen können. Straßen zu Bergdörfern sind teilweise durch herabgestürzte Felsen versperrt. Die Stärke des Bebens gab die US-Erdbebenwarte mit 6,8 an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 12:00 Uhr