International bekannter syrischer Schriftsteller Khaled Khalifa ist tot

Damaskus: Der international bekannte syrische Schriftsteller Khaled Khalifa ist tot. Wie sein ägyptischer Verlag mitteilte, starb der Autor gestern in Damaskus an den Folgen eines Herzinfarkts. Freunde des Schriftstellers gaben an, er sei in seiner Wohnung gestorben. Khalifa wurde 59 Jahre alt. Einige seiner Bücher sind ins Deutsche übersetzt worden, unter anderem die Romane "Der Tod ist ein mühseliges Geschäft" und "Keine Messer in den Küchen dieser Stadt". In diesem Buch beschreibt Khalifa, wie sich die Jahrzehnte der Diktatur in Syrien auf den Alltag der Menschen ausgewirkt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 21:00 Uhr