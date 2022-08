International bekannter Nürnberger Fotograf Horst Schäfer ist tot

Nürnberg: Der international bekannte Fotograf Horst Schäfer ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in Nürnberg. Schäfer lebte lange Zeit in den USA. Dort arbeitete er für die Nachrichtenagentur "AFP", ehe er sich selbstständig machte und zum Beispiel für "Time Magazine" fotografierte. Auch Fotos von Pferderennen und Städten reizten ihn. Seine Werke stellte Schäfer unter anderem in New York, Vancouver, Krakau und Berlin aus. 2002 wurde er mit dem Kulturpreis der Stadt Nürnberg ausgezeichnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2022 15:45 Uhr