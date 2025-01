Interesse an NS-Gedenkstätten ist ungebrochen

München: Das Interesse an den beiden großen KZ-Gedenkstätten in Bayern ist ungebrochen. Im vergangenen Jahr haben nach Schätzungen mehr Menschen als 2023 die Gedenkstätten Dachau oder Flossenbürg besucht. Genaue Zahlen gibt es nicht, da der Eintritt jeweils kostenfrei ist. Eine Sprecherin erklärte, die Gedenkstätte in Dachau hätten mehr als 900.000 Menschen besucht.

