Interesse an Briefwahl ist wieder hoch

München: Trotz des knappen Vorlaufs bis zur Bundestagswahl ist das Interesse an einer Briefwahl in Bayern wieder hoch. In München gingen schon mehr als 395.000 Anträge ein, in Nürnberg sind es bislang mehr als 100.000, teilten die Kommunen mit. Ähnlich verhält es sich in Augsburg, Regensburg und Ingolstadt mit jeweils mehreren Zehntausend Anträgen. In Würzburg arbeiten rund 80 Beschäftigte in Sonderschichten, um die Briefwahlunterlagen auf den Postweg zu bringen. - Bayerns Landeswahlleiter Gößl rät, die Unterlagen möglichst schnell auszufüllen, damit die Stimmen in die Bundestagswahl eingehen. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 - während der Corona-Pandemie - lag der Briefwahlanteil in Bayern bei mehr als 60 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 09:00 Uhr