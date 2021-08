Intensivmediziner wollen Klarheit zu Impfdaten

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf die unsicheren Zahlen zur Impfquote in Deutschland fordern Intensivmediziner eine repräsentative Bevölkerungsumfrage. Verlässliche Zahlen seien die Basis für die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx. Laut RKI gibt es eine Differenz zwischen den offiziellen Meldezahlen und Umfragedaten. Danach könnten mehr Erwachsene in Deutschland mindestens einmal geimpft sein als bislang erfasst. Sollte die Impfquote in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen tatsächlich viel höher liegen als gemeldet, so Marx, hätten wir mit Blick auf den Herbst eine viel entspanntere Lage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 13:00 Uhr