Intensivmediziner wollen Corona-Medikament Paxlovid mehr einsetzen

Lastwagen rast in Grillfest - Zwei Tote bei Rotterdam

Rotterdam: In den Niederlanden ist ein Lastwagen in ein Grillfest unter Nachbarn gerast. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Fahrer, ein 46 Jahre alter Spanier, wurde festgenommen und auf eine Wache gebracht. Die Unfallursache ist nicht bekannt. Der Lkw geriet am Abend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich ab und fuhr in das gut besuchtes Grillfest. Die Polizei war bis in die Nacht im Einsatz, um den Lastwagen zurück auf die Straße zu ziehen. Augenzeugen sprechen von großem Chaos und einem Bild der Verwüstung. Viele Menschen seien in Panik geraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2022 10:00 Uhr