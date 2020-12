Intensivmediziner warnen vor Ausfall von Pflegekräften

Berlin: Die Vereinigung der Intensivmediziner in Deutschland warnt vor einem größeren Ausfall von Pflegekräften durch die Corona-Pandemie. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der Vorsitzende Janssens, er befürchte, dass durch die monatelange Belastung spätestens Anfang kommenden Jahres viele Pfleger und Pflegerinnen unter der Last zusammenbrechen. Um wie viele es geht, sei aber noch nicht genau abzuschätzen. Als Grund für die Überlastung vieler Mitarbeiter sieht Janssens auch den seit Jahren bekannten Personalmangel. - Um mehr Menschen für die Arbeit in der Pflege zu gewinnen, schlägt die CSU-Landesgruppe im Bundestag einen finanziellen Bonus vor. Danach sollen Pflegekräfte nach ihrer Ausbildung eine Prämie von einmalig 5.000 Euro bekommen, wenn sie weiter in ihrem Beruf arbeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2020 08:00 Uhr