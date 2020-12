Intensivmediziner sehen Kliniken bis März stark belastet

Das Wetter: meist bewölkt, bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Alpennähe und im Bayerischen Wald viel Sonne. Höchstwerte 1 bis 10 Grad. In der Nacht örtlich Nebel bei Tiefstwerten um minus 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden länger sonnig, ansonsten bewölkt und in Unterfranken etwas Regen. Ab Montag meist bewölkt und gebietsweise Regen. Nachts plus 6 bis minus 2 Grad. Am Tag 1 bis 9 Grad, am Dienstag bis 14 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 11:45 Uhr