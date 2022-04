Intensivmediziner plädieren für Impfpflicht ab 50 Jahren

Bundesgesetze werden künftig digital veröffentlicht

Berlin: Neue Gesetze in Deutschland sollen künftig digital veröffentlicht werden. Bundesjustizminister Buschmann sagte, mit der Einführung des elektronischen Bundesgesetzblatts gehe man einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung digitaler Rechtsstaat. Durch den Wegfall des gedruckten Bundesgesetzblatts könne jährlich ein Papierberg in Höhe von etwa 2,5 Kilometern eingespart werden, betonte Buschmann in einem Interview. Bislang konnten Gesetze in Deutschland nur in Kraft treten, nachdem sie im Bundesgesetzblatt publiziert worden sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 10:00 Uhr