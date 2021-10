Intensivmediziner: Noch keine Entspannung bei Corona

Politiker würdigen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan

Berlin: Mit einem großen Gedenkakt würdigen Politiker am Mittag den fast 20 Jahre langen Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan. Dabei soll auch der 59 Männer gedacht werden, die am Hindukusch getötet wurden. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, die Bundeswehr könne auf ihren Einsatz stolz sein. Dennoch müsse eine kritische Bilanz gezogen werden. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, bekräftigte ihre Forderung nach einer weiteren Aufarbeitung des Einsatzes. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es könne kein Weiter-so geben. Es brauche klare Vorgaben und realistische Ziele. FDP-Politikerin Strack-Zimmermann warf der Bundesregierung vor, sie sei nicht in der Lage gewesen, ihre für den Einsatz gesteckten Ziele zu überprüfen und anzupassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 07:00 Uhr