Intensivmediziner Karagiannidis rechnet mit Verschiebung von Operationen

10.11.2021 02:00 Uhr

Berlin: Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis rechnet wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen mit einem eingeschränkten Betrieb in Krankenhäusern. Gerade in den stark betroffenen Bundesländern Bayern, Sachsen und Thüringen werde man Operationen in nicht lebensbedrohlichen Fällen verschieben müssen, sagte Karagiannidis den ARD-Tagesthemen. Das Personal werde stattdessen auf den Covid-19-Stationen gebraucht. Um den aktuellen Anstieg der Corona-Fallzahlen zu bremsen, plädiert Karagiannidis auch für eine eingeschränkte Teilnahme von Ungeimpften am öffentlichen Leben. 2G habe in anderen EU-Ländern einen positiven Effekt auf die Erstimpfquote gehabt. Zudem sprach er sich für Auffrischungsimpfungen zunächst von Älteren, aber danach auch von Jüngeren aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.11.2021 02:00 Uhr