Intensivmediziner verlangt Reduzierung privater Kontakte

München: Der Direktor der Intensivmedizin an der Uni-Klinik Hamburg-Eppendorf hat eindringlich an die Bevölkerung appelliert, die privaten Kontakte zu reduzieren. Stefan Kluge sagte im BR, vor allem bei Feiern müssten die Bürger sich zurückhalten, sonst nütze der Lockdown gar nichts. Nach Kluges Worten sind es in der zweiten Corona-Welle vor allem jüngere Patienten, die in die Kliniken kommen. Der Intensivmediziner fügte hinzu, dass erst in etwa vier Wochen zu erkennen ist, ob der Teil-Lockdown wirklich die Kliniken und die Intensivstationen entlastet. Für Deutschland meldete das Robert Koch-Institut am Morgen mehr als 15.300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 08:00 Uhr