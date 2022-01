Intensivmediziner fordern Feststellung epidemischer Notlage

IOC-Chef Bach schließt Olympia-Absage aus

Lausanne: IOC-Chef Bach hat eine Corona-bedingte Absage der Olympischen Winterspiele in Peking erneut ausgeschlossen. China verfolge eine Null-Covid-Politik, sagte Bach der "Welt am Sonntag". Er verwies auf die strikten Quarantäne-Bedingungen und die geringe Zahl an Infizierten im Land. Positiv getestete Athleten können ihre Quarantäne Bach zufolge in einem angemessenen Hotel verbringen. Auf die Frage, ob Deutschland einen diplomatischen Boykott der Spiele verhängen sollte, sagte Bach, was zähle, sei, dass die deutsche Olympiamannschaft in Peking sein werde. Die Spiele werden am 4. Februar eröffnet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 13:15 Uhr