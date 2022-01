Intensivmediziner fordern erneute Feststellung der epidemischen Notlage

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die gestrigen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern stoßen auf Kritik. Der Verband der Intensivmediziner, Divi, fordert, die epidemische Lage von nationaler Tragweite wieder in Kraft zu setzen. Man müsse schnell auf dynamische Entwicklungen in der Pandemie antworten können, sagte Divi-Präsident Marx der "Rheinischen Post". Dafür sei das Ausrufen der epidemischen Notlage das wichtigste Werkzeug. Auch über eine allgemeine Impf-Pflicht wird weiter diskutiert. Bundestagspräsidentin Bas fordert, dass sich der Bundestag noch im Januar damit befasst. Solche Debatten abseits der Fraktionslinien stoßen nach Ansicht der SPD-Politikerin in der Bevölkerung auf großes Interesse. Bund und Länder hatten sich gestern für eine allgemeine Impf-Pflicht ausgesprochen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 12:15 Uhr