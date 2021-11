Intensivmediziner fordern Auffrischimpfungen schon nach fünf Monaten

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident der Intensivmediziner, Marx, fordert schnellere Auffrischungsimpfungen. Mit den Erfahrungen aus Israel sei es sinnvoll, nicht sechs Monate abzuwarten, sondern schon nach fünf die Impfungen aufzufrischen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für den Intensivmediziner ist es entscheidend, dass so viele Menschen wie möglich die Booster-Impfung erhalten. Sie sei das wirkungsvollste Instrument, um das Virus auszubremsen und Impfdurchbrüche zu minimieren. Viele Kliniken vor allem in Sachsen, Thüringen und Bayern sind laut Marx bereits in einer echten Notsituation. Aufgrund erschöpfter und ausgebrannter Pflegekräfte, die den Job hingeworfen oder ihre Arbeitszeit reduziert hätten, könnten 4.000 Intensivbetten weniger belegt werden als vor einem Jahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 12:00 Uhr