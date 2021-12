Intensiv-Mediziner erwarten schnelle Dominanz der Omikron-Variante

Klingbeil und Esken halten Bewerbungsrede für SPD-Vorsitz

Berlin: Die SPD-Vorsitzende Esken hat ihre Partei aufgerufen, nach ihrem - so wörtlich - "großartigen Wahlsieg" an der Fortsetzung dieses Erfolgs zu arbeiten. Beim Parteitag in Berlin sagte sie in ihrer Bewerbungsrede für eine weitere Amtszeit, die SPD werde das Land stärken und gerechter machen. Als wichtige Aufgaben für die Sozialdemokratie nannte Esken neben der sozialen Gerechtigkeit den Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. - Der bisherige Generalsekretär Klingbeil, der nun Co-Vorsitzender werden will, nannte den Wahlsieg vom September eine große Chance, jetzt ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" zu gestalten. Er kündigte einen Führungsstil an, der auf Team-Arbeit setze und auf lautstarke Ansagen verzichte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2021 14:00 Uhr